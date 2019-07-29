Мурманская область. Арктика29.07.19 10:23
Барк «Седров» прибывает, проезд Портовый перекрывают
В связи с прибытием и стоянкой 31 июля – 4 августа в морском порту Мурманска барка «Седов» планируется запретить остановку и стоянку всех видов транспорта, за исключением имеющего спецпропуска установленного образца в районе здания № 25 по проезду Портовому (Музей истории Мурманского торгового порта) - с 00 часов 30 июля до 22 часов 4 августа.
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