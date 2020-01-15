Башенный кран опять радует жителей Североморска

Жители флотской столицы вновь увидели давно забытый силуэт башенного крана, свидетельствующий о том, что в городе ведётся строительство нового объекта. Отметим, что почти четверть века в Североморске не находилось работ для башенного крана, до того момента, как было принято решение построить новую школу на 1200 мест. Затраты на её возведение составят 1 миллиард 211 миллионов рублей.

Как идёт строительство, с каким качеством – все это находится под постоянным контролем. 15 января глава ЗАТО г. Североморск Владимир Евменьков, председатель Совета депутатов Евгений Алексеев и заказчик данного объекта – директор МБУ «АХТО», депутат Совета депутатов ЗАТО г. Североморск Андрей Орлов проконтролировали ход работ на строительстве новой школы. Дело в том, что при проведении буровзрывных работ строители, в лице компании «МНК «Групп», выбились из графика, завершив эти работы вместо октября в декабре. Но, как заверил генеральный директор компании Сергей Мышкин, отставание к маю будет ликвидировано.

Это будет достигнуто за счёт выполнения работ одновременно на нескольких объектах, установкой ещё одного башенного крана, привлечением большего количества строителей. Уже сейчас на стройке одновременно трудится 80 человек.

Строителями выполнены работы по заливке несущих конструкций – монолитного каркаса трёх корпусов, в стадии подготовки заливка каркаса ещё двух оснований корпусов зданий. До 10 марта они планируют «поднять» первый из пяти корпусов и начать прокладку инженерных сетей под этим блоком.

Скальный грунт, а это почти 50 тысяч кубометров, будет переработан в щебень и использован для отсыпки территории школы.

Впечатляют и размеры школы и те условия, которые будут созданы для учеников. Достаточно сказать, что в школе будет два спортивных зала, а актовый зал вместит 700 человек. Начальная школа будет находиться в отдельном блоке.