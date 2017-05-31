База данных «Загрязнение водных масс Баренцева моря» получила свидетельство

ФГБНУ «ПИНРО» получил свидетельство о регистрации служебной базы данных «Загрязнение водных масс Баренцева моря», созданной сотрудниками института М.А. Новиковым и Д.М. Драгановым.

База данных содержит архивную и ежегодно пополняемую информацию об уровнях загрязнения поверхностного и придонного слоев морской воды, собранную в результате собственных исследований ПИНРО в Баренцевом и Восточной части Норвежского морей и включает в себя как собственно результаты химического анализа, так и метаданные (судно, рейс, дата, номер станции, широта, долгота, глубина моря, промысловый район). Программными средствами предусмотрена выборка данных для дальнейшего использования.

База данных используется специалистами института для изучения уровней и тенденций антропогенного загрязнения морских акваторий Западной Арктики, подготовки данных, представления результатов и выполнения НИР по госзаказу.