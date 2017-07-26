Базар в соцсетях хотят зачистить перед выборами президента России

Осенью Госдума намерена рассмотреть законопроекты о введении повышенных штрафов за распространение противоправного контента и клеветы в соцсетях, сообщил первый замруководителя фракции партии «Единая Россия» по законопроектной деятельности Андрей Исаев. «В начале осенней сессии они (авторы законодательных инициатив) будут настаивать на рассмотрении обоих законопроектов в первом чтении», - сказал сегодня Исаев журналистам в ходе рабочей поездки в Удмуртию.

По его словам, речь идёт о двух законопроектах - определении самих требований к администраторам соцсетей и поправках в Кодекс об административных правонарушениях в части размеров штрафов. «От 3 до 5 млн с физического лица и от 30 до 50 млн рублей с юридического лица», - уточнил уровень наказания Андрей Исаев.

На вопрос удастся ли принять эти законы в осеннюю сессию, он ответил: «Я думаю, что да».

«Концепция законопроекта нами поддерживается», - подчеркнул также он.

Первый замруководителя фракции «Единой России» подчеркнул, что предпринимаемые в настоящее время действия по удалению противоправного контента «зачастую остаются неэффективными».

«Человека называют верблюдом, а он должен бегать и доказывать, что он не верблюд. Это, извините, достало очень многих людей. Не только занимающихся политикой, но и занимающихся культурой, искусством, общественных деятелей, экономикой, потому что против предпринимателей это постоянно предпринимается. И порядок здесь надо наводить, безусловно. Мы эту позицию однозначно в этом смысле поддерживаем», - добавил он.

По его словам, подобный закон существует также, например, в Германии, где штрафы предусмотрены еще выше, пишет finmarket.ru.