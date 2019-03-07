БДК «Александр Отраковский» отработал выгрузку морского десанта на побережье

Экипаж большого десантного корабля (БДК) «Александр Отраковский» Кольской флотилии разнородных сил Северного флота вчера выполнил задачи морской десантной подготовки в губе Грязная Кольского залива.

Корабль отработал маневрирование при подходе к необорудованному побережью и произвёл выгрузку техники морского десанта на берег способом «на упор». При этом БДК подошёл носом вплотную к берегу, открыл ворота и опустил аппарель, по которой бронетранспортёры морской пехоты выехали из твиндека корабля на сушу.

В губу Грязная БДК «Александр Отраковский» доставил технику из Печенгского залива для тренировок экипажей БТР-82АМ по вождению на плаву в рамках подготовки к конкурсу профессионального мастерства «Морской десант» АрМИ-2019.

Как сообщает пресс-служба СФ, днём ранее морские пехотинцы и мотострелки Северного флота отработали там погрузку колёсной и гусеничной военной техники на корабль. В занятиях приняли участие около 200 человек личного состава и 40 единиц бронетранспортёров, армейских грузовиков, гусеничных вездеходов и другой специальной техники.

После выполнения задач морской десантной подготовки БДК «Александр Отраковский» прибыл в пункт постоянного базирования – Североморск.