БДК «Александр Отраковский» отработал задачи морской десантной подготовки

Экипаж большого десантного корабля «Алесандр Отраковский» совместно с подразделениями отдельной бригады морской пехоты Северного флота отработал задачи морской десантной подготовки (МДП) с погрузкой военной техники в твиндек способом на упор.

Тренировка прошла в губе Печенга на побережье Кольского полуострова в районе посёлка Лиинахамари. В ней были задействованы 16 бронетранспортёров БТР-80 и БТР-82 АМ, 12 единиц полноприводных армейских грузовиков «КамАЗ» и «УРАЛ», арктические вездеходы и инженерная техника, стоящая на вооружении морской пехоты СФ, а также около 150 человек личного состава.

В ходе тренировки экипаж БДК «Алекснадр Отраковский» отработал элементы маневрирования и балластировки корабля при приеме и высадке морского десанта, а механики-водители совершенствовали навыки по заезду в твиндек десантного корабля и выезда на берег.

Как сообщает пресс-служба СФ, морская десантная подготовка является одним из основных элементов боевой подготовки морских пехотинцев, позволяющая в полной мере отработать слаженность действий и тактику высадки морского десанта на необорудованное побережье. Отработка погрузки военной техники на десантный корабль с берега является базовым элементом МДП.

После отработки задач с морской пехотой БДК «Александр Отраковский» совершил переход в главную базу Северного флота – Североморск.