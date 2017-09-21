Мурманская область. Арктика21.09.17 09:52
БДК «Александр Отраковский» Северного флота завершил проход пролива Ла-Манш
Большой десантный корабль «Александр Отраковский» Северного флота завершил проход пролива Ла-Манш, а вчера пересёк его самую узкую часть - Па-де-Кале. Российский корабль продолжает движение в южном направлении в соответствии с планом похода.
БДК «Александр Отраковский» вышел в дальний поход 12 сентября. В ходе очередного дальнего похода экипажу предстоит решать задачи обеспечения военно-морского присутствия в оперативно важных районах Мирового океана, сообщает пресс-служба СФ.
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