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Мурманская область. Арктика21.09.17 09:52

БДК «Александр Отраковский» Северного флота завершил проход пролива Ла-Манш

Большой десантный корабль «Александр Отраковский» Северного флота завершил проход пролива Ла-Манш, а вчера пересёк его самую узкую часть - Па-де-Кале. Российский корабль продолжает движение в южном направлении в соответствии с планом похода.

БДК «Александр Отраковский» вышел в дальний поход 12 сентября. В ходе очередного дальнего похода экипажу предстоит решать задачи обеспечения военно-морского присутствия в оперативно важных районах Мирового океана, сообщает пресс-служба  СФ.

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