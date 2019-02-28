БДК «Александр Отраковский» выполнил артиллерийские стрельбы в Баренцевом море

Большой десантный корабль Кольской флотилии разнородных сил Северного флота «Александр Отраковский» вчера вышел в Баренцево море для выполнения комплекса задач боевой подготовки.

Экипаж корабля отработал нанесение поражения надводному противнику, подавление огневой точки условного противника на берегу. Стрельбы по береговой и надводной целям провёл боевой расчёт 57-мм артиллерийской установки ракетно-артиллерийской боевой части корабля.

Во время учебного выхода моряки отработают ряд общекорабельных учений по борьбе за живучесть на ходу корабля по различным вводным, в том числе при условном поступлении забортной воды в отсек и условном возникновении пожара, проведут тренировку по противоподводно-диверсионной обороне корабля при стоянке на незащищённом рейде, а также учение по противовоздушной обороне.

Как сообщает пресс-служба СФ, сегодня в Мотовском заливе Баренцева моря БДК «Александр Отраковский» выполнит минные постановки, а также проведёт стрельбы по плавающей мине.