БДК «Иван Грен» прибыл в Североморск

В главную базу Северного флота - город Североморск - прибыл большой десантный корабль «Иван Грен» - головной корабль проекта 11711. В течение недели экипаж БДК совершил межфлотский переход из Балтийска вокруг Скандинавского полуострова через четыре моря.

Плавание корабля проходило в сложных гидрометеорологических условиях. Материальная часть и личный состав отработали в штатном режиме. Об этом командир БДК «Иван Грен» капитан 2 ранга Виктор Васильев доложил командующему Северным флотом адмиралу Николаю Евменову.

По случаю успешного выполнения задач межфлотского перехода и прибытия в пункт постоянного базирования на борту корабля состоялся торжественный митинг. В ходе него командующий Северным флотом поздравил экипаж и выразил уверенность, что уже в ближайшем будущем корабль будет по праву считаться флагманом соединения больших десантных кораблей Северного флота, а экипаж станет одним из лучших.

Адмирал Николай Евменов также подчеркнул, что большой десантный корабль назван в честь ветерана Великой Отечественной войны, выдающегося специалиста в области морского артиллерийского вооружения вице-адмирала Ивана Грена и экипаж должен свято хранить честь своего корабля.

Также командующий флотом вручил грамоты лучшим специалистам экипажа.

Большой десантный корабль «Иван Грен» впервые оказался за Полярным кругом. До вступления в состав ВМФ России его испытания проходили на Балтике. Корабль дважды участвовал в Главном военно-морском параде в городе Санкт-Петербурге на Кронштадтском рейде Финского залива.

Сейчас кораблю предстоит пройти цикл базовой подготовки, а затем выполнить ряд задач в полигонах флота в Баренцевом море.