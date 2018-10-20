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Мурманская область. Арктика20.10.18 07:10

БДК «Иван Грен» придёт в родной порт в начале следующей недели

Головной большой десантный корабль проекта 11711 «Иван Грен», совершающий переход с Балтийского на Северный флот, вошёл в Норвежское море. При входе в зону ответственности Северного флота корабль был взят на контроль дежурной сменой регионального центра управления обороной межвидового стратегического объединения.

Плавание корабля проходит в штатном режиме в приемлемых гидрометеоусловиях. Помимо непосредственного выполнения задач перехода экипаж занимается совершенствованием военно-морской выучки.

Как сообщает пресс-служба СФ, прибытие корабля и его встреча в главной базе Северного флота – Североморске ожидается в начале следующей недели.

 

 

 

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