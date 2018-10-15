БДК «Иван Грен» приступил к совершению межфлотского перехода с Балтийского на Северный флот

Большой десантный корабль (БДК) «Иван Грен» вышел из порта Балтийск и приступил к выполнению задач межфлотского перехода с Балтийского на Северный флот.

Перед выходом в море экипаж БДК совместно с кораблями Балтийского флота отработал все мероприятия курсовой задачи К-2 (организация действий одиночного корабля в море), провёл комплекс артиллерийских стрельб в морских полигонах, а также ряд иных мероприятий.

Готовность корабля к совершению межфлотского перехода - организацию службы, подготовку командира и экипажа к переходу, подготовленность вахтенных офицеров и специалистов штурманской боевой части, а также готовность технических средств и систем жизнеобеспечения - проверила специальная комиссия Главного командования Военно-Морского Флота.

За время пребывания на Балтийском флоте БДК «Иван Грен» показал хорошие мореходные качества и слаженную работу всех систем во время неоднократных выходов в море в рамках тактических учений сил, специального медицинского учения, а также при совершении межбазовых переходов.