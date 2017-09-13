БДК Северного флота «Александр Отраковский» вышел в дальний поход

Большой десантный корабль (БДК) «Александр Отраковский» вышел из главной базы Северного флота города Североморска в Баренцево море и взял курс в западные районы Атлантики.

В ходе очередного дальнего похода, который начался накануне, 12 сентября, экипажу большого десантного корабля предстоит решать задачи обеспечения военно-морского присутствия в оперативно важных районах Мирового океана.

Особое внимание будет уделено обеспечению безопасности морского судоходства и других видов морской экономической деятельности Российской Федерации, а также реагированию на новые виды современных угроз, такие как пиратство и международный терроризм.

Экипаж корабля также отработает ряд корабельных учений по всем видам обороны на переходе морем и по борьбе за живучесть.

Ранее экипаж большого десантного корабля «Александр Отраковский» принимал участие в межвидовом тактическом учении сил и войск Северного флота по обеспечению обороны важного промышленного объекта на полуострове Таймыр.

Командование Северного флота отметило профессионализм североморцев при выполнении поставленных задач.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, экипаж большого десантного корабля «Александр Отраковский» имеет большой опыт решения задач дальних походов. В 2015 - 2016 годах БДК «Александр Отраковский» находился вне пункта постоянного базирования 588 суток. Этот дальний поход стал самым продолжительным в современной истории Северного флота.