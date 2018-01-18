Бедное население неспособно на технологический прорыв - эксперт

Россия могла бы составить национальный доклад, посвященный тому, как выживать в период кризиса, и таким образом поделиться своим опытом с миром. Об этом, как пишет газета «Ведомости», рассказала на Гайдаровском форуме Татьяна Малева, директор Института социального анализа и прогнозирования Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС). Ее выступление прозвучало в рамках дискуссии «Останется ли социальная политика национальным приоритетом».

Бедность станет главным вызовом для России в ближайшие годы, предупредила Малева. Если в 2000-х бедность сократилась до минимума - 11%, то сейчас она снова возросла до 14%, напомнила эксперт.

Эксперт прогнозирует дальнейший рост бедности населения, который и так уже выше, чем был в начале 2000-х годов. И эта тема, по мнению эксперта, «в среднесрочной перспективе будет занимать топ-места в рейтинге социальных проблем».

За 25 лет Россия пережила четыре кризиса: трансформационный кризис в 1990-х годах, финансово-валютный кризис в 1998 году, отголоски мирового финансового кризиса в 2008-2010 годах и «родной» кризис из-за санкций и падения цен на нефть в 2014-2015 годах, перечислила она. 2017 год многие считают годом экономического восстановления, но социальное восстановление за ним не последовало.

Сейчас россияне заняты в первую очередь технологиями собственного выживания, а не своего развития. На их доходах не сказались ни рекордно низкая инфляция, ни повышение зарплат и пенсий, а также оживление потребления.

Кроме того, все более острой проблемой становится «реальное сокращение экономически активного населения». Решить эту проблему можно повышением пенсионного возраста, сокращением бедности и регулированием миграционных потоков.

Что касается миграции, то «наш рынок труда нуждается не только в мигрантах в прежней парадигме, мы плохо используем потенциал привлечения квалифицированной рабочей силы», предупредила эксперт.

Важно также изменить систему социальной защиты населения - она должна стать по-настоящему адресной, чтобы избежать роста численности иждивенцев. Тренды в социальной политике страны нужно менять, уверена Малева. Иначе в эпоху цифровой экономики Россия не сможет произвести технологического прорыва - бедное население на это неспособно.