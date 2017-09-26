Бедных в России стало меньше – всего 21,1 млн человек

Как сообщает Росстат, доля населения РФ с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума по итогам первого полугодия 2017 года снизилась на 0,2 процентного пункта в годовом выражении и составила 21,1 миллиона человек (14,4% от общего числа жителей страны).

При этом годом ранее доля бедных от общего числа жителей РФ составляла 14,6%, а их общее количество достигало 21,4 миллиона человек.

Также, согласно данным статистического ведомства, во втором квартале текущего года численность бедных составила 20,2 миллиона человек против 22 миллионов человек в первом квартале.

Величина прожиточного минимума за второй квартал в целом по РФ составила 10,329 тысячи рублей, для трудоспособного населения - 11,163 тысячи рублей, для пенсионеров - 8,506 тысячи рублей, для детей - 10,16 тысячи рублей в месяц. По сравнению с первым кварталом прожиточный минимум увеличился для трудоспособного населения - на 4,2%, пенсионеров - на 4,3%, для детей — на 4,1%.

При этом стоимость продуктов питания потребительской корзины по состоянию на второй квартал составила 4,871 тысячи рублей, непродовольственных товаров - 2,372 тысячи рублей, услуг - 2,378 тысячи рублей, расходов по обязательным платежам и сборам - 708 рублей.