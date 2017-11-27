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Мурманская область. Арктика27.11.17 11:05

Бедными себя назвали 29% россиян

Пассивная модель адаптации малообеспеченных россиян к последствиям экономического кризиса и стагнации исчерпала себя: на смену стратегии экономии на расходах, похоже, приходит этап наращивания доходов – в частности, поиск подработок, пишут «Ведомости», ссылаясь на данные Института социальной политики ВШЭ. Но возможностей найти подработку, которая существенно увеличила бы доходы, сейчас мало.

С одной стороны, это хороший знак – россияне пытаются сами решать свои проблемы, не рассчитывая только на государство, пишет газета. С другой – это означает, что других вариантов, похоже, у них не осталось: запасы проедены, возможности экономить дальше больше нет.

Как следует из данных мониторинга института на основе опросов домохозяйств, с мая по сентябрь 2017 г. доля тех, кто считает, что экономический кризис в России пока не завершился, выросла на 7 п. п. до 77%, немного превысив значение 2016 г., а сокращение реальных доходов, притормозив в январе, мае и июне 2017 г., продолжилось и к октябрю достигло 12,8% за три кризисных года. Доля соцвыплат в структуре доходов населения остается крайне высокой (при этом непенсионные соцвыплаты практически не индексируются), а доля доходов от предпринимательской деятельности – низкой. Доля семей, столкнувшихся за последние три месяца с финансовыми трудностями, не позволившими вносить необходимые платежи, выросла до 42%. Бедными с точки зрения потребительских возможностей себя назвали 29% граждан. На снижение уровня жизни россияне отвечали переходом на более дешевые продукты питания (44%), отказом от отдельных товаров и услуг (36%). Но резервы экономии у значительного числа домохозяйств исчерпаны, говорит Светлана Бирюкова из ВШЭ. В последние три месяца ищут более высокий заработок или пытаются заняться бизнесом 25% опрошенных семей, год назад таких было 16%; личные подсобные хозяйства расширяют 23% против 17% годом ранее.

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№ 127.11.17 11:18 - sosed51и они проголосуют за Путина!
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sosed51
27.11.17 11:18
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Яна
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