«Белкомур» должен завершаться как минимум в трех портах - глава Архангельской области

Железнодорожная магистраль «Белкомур» должна дойти как минимум до трёх крупных портов севера страны. Об этом 11 января на пресс-конференции по итогам года заявил журналистам губернатор Архангельской области Игорь Орлов.

«Я считаю, что «Белкомур» нужно завершать как минимум в трёх крупных портах - Мурманске, Архангельске и Индиге. А я бы ещё добавил туда Нарьян-Мар и, через Северный широтный ход, Сабетту», - сказал Орлов.

Орлов отметил, что в качестве конечной точки магистрали целесообразнее рассматривать несколько портов.

Проект строительства новой железнодорожной магистрали «Белкомур» (Белое море - Коми - Урал) предполагает сокращение расстояния доставки грузов с Урала и из Сибири к морским портам Архангельска до 850 км . Дорога свяжет Урал, Республику Коми напрямую с незамерзающими портами Архангельска, Мурманска и Северной Европы. Иностранные инвесторы уже проявили интерес в «Белкомуру». Китайская компания «Poly International Holding» готова вложить до 5,5 млрд долларов.

Строительство планировалось начать в 2018 году, оно займёт восемь лет. Проект оценивается в 330 млрд рублей в ценах 2016 года с учетом заёмных средств, сообщает morvesti.ru.