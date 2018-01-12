«Белкомур» должен завершаться как минимум в трех портах - глава Архангельской области
Железнодорожная магистраль «Белкомур» должна дойти как минимум до трёх крупных портов севера страны. Об этом 11 января на пресс-конференции по итогам года заявил журналистам губернатор Архангельской области Игорь Орлов.
«Я считаю, что «Белкомур» нужно завершать как минимум в трёх крупных портах - Мурманске, Архангельске и Индиге. А я бы ещё добавил туда Нарьян-Мар и, через Северный широтный ход, Сабетту», - сказал Орлов.
Орлов отметил, что в качестве конечной точки магистрали целесообразнее рассматривать несколько портов.
Проект строительства новой железнодорожной магистрали «Белкомур» (Белое море - Коми - Урал) предполагает сокращение расстояния доставки грузов с Урала и из Сибири к морским портам Архангельска до
Строительство планировалось начать в 2018 году, оно займёт восемь лет. Проект оценивается в 330 млрд рублей в ценах 2016 года с учетом заёмных средств, сообщает morvesti.ru.