Белокочанная капуста и картофель «радуют» северян ростом цен

Как сообщает Мурманскстат, с 20 по 26 марта текущего года в Мурманской области наибольшее увеличение цен отмечено на белокочанную капусту (на 9,9%), картофель, яблоки (на 3,2), морковь (на 1,3), сахарный песок (на 0,5%).

Снижение цен зафиксировано на гречневую крупу (на 1,7%), репчатый лук (на 1,3), мороженую неразделанную рыбу (на 0,4%). На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

Напомним, наблюдение за уровнем цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости осуществляется в рамках еженедельного мониторинга по перечню, утверждённому Росстатом, в городах Мурманске, Апатиты, Североморске.