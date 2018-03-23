Белокочанная капуста и куриные яйца оказались в лидерах по росту цен

Как сообщает Мурманскстат, с 13 по 19 марта текущего года в Мурманской области наибольший прирост цен отмечен на белокочанную капусту (на 4,3%), куриные яйца (на 2,2), морковь (на 1,2), говядину, кроме бескостного мяса, яблоки (на 0,8), стерилизованное молоко (на 0,7%).

Снижение цен зафиксировано на шлифованный рис (на 1,0%), баранину, кроме бескостного мяса (на 0,7), мороженую неразделанную рыбу (на 0,6), пшеничную муку и гречневую крупу (на 0,5%). На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

Напомним, наблюдение за уровнем цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости осуществляется в рамках еженедельного мониторинга по перечню, утверждённому Росстатом, в городах Мурманске, Апатиты, Североморске.