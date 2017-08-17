Мурманская область. Арктика17.08.17 10:34
Белокочанная капуста, морковь и картофель радуют северян сезонным снижением цен
Как сообщает Мурманскстат, с 8 по 14 августа текущего года наблюдалось снижение цен на белокочанную капусту (на 9,8%), морковь (на 4,3), картофель (на 4,1), репчатый лук (на 4,0), куриные яйца (на 1,9), сахарный песок (на 0,6%).
Увеличение цен отмечено на рис (на 0,7%), охлаждённые и мороженые куры (на 0,6), пшено (на 0,5%). На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.
Напомним, наблюдение за уровнем цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости осуществляется в рамках еженедельного мониторинга по перечню, утверждённому Росстатом, в городах Мурманске, Апатиты, Североморске.
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