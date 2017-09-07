Белокочанная свежая капуста радует северян снижением цены, а яблоки огорчают ростом

Как сообщает Мурманскстат, с 29 августа по 4 сентября текущего года в Мурманской области снизились цены на белокочанную свежую капусту (на 15,9%), картофель (на 14,7), репчатый лук (на 13,4), морковь (на 13,3), куриные яйца (на 0,5), охлаждённые и мороженые куры, а так же на сахарный песок (на 0,3%).

Возросли цены на яблоки (на 3,3%), мороженую неразделанную рыбу (на 0,3), гречневую крупу-ядрицу (на 0,1%).

Напомним, наблюдение за уровнем цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости осуществляется в рамках еженедельного мониторинга по перечню, утверждённому Росстатом, в городах Мурманске, Апатиты, Североморске.