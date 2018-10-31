Беломорская военно-морская база Северного флота присоединилась к общероссийской акции «Сердце солдатской матери»

В Беломорской военно-морской базе Северного флота прошёл тематический концерт в рамках общероссийской патриотической акции «Сердце солдатской матери», организованной Национальной ассоциацией объединений офицеров запаса Вооруженных Сил РФ.

В исполнении Оксаны Ипатовой, Инны Коншиной, Артема Семенца, Клавдии Сосниной и эстрадного ансамбля Беломорской военно-морской базы «Северное сияние» прозвучали песни, посвященные мамам, чьи сыновья проходили и проходят военную службу в рядах Вооруженных Сил РФ.

Музыкально-литературную композицию «Письма с фронта» исполнили члены поискового отряда «Возвращение», руководитель музея боевой славы Владислав Замараев и старший матрос Николай Рябов.

Учащиеся школы искусств № 34 исполнили литературно-художественную композицию «Дочки-матери».

Проникновенно и от всего сердца прочитал стихотворение «Сердце солдатской матери» ученик 1-го класса средней школы № 34 города Северодвинска Андрей Ханжаглу.

Хореографическая студия МБОУДО ДЮЦ порадовала зрителей зажигательными танцами.

Как сообщает пресс-служба СФ, особенно волнительным в ходе концерта был момент, когда ведущие поименно вспоминали молодых северодвинцев, погибших при выполнении интернационального долга в Демократической Республике Афганистан и контртеррористической операции на Северном Кавказе. В зале присутствовали мамы и родственники этих воинов. Военнослужащие Беломорской военно-морской базы вручили им цветы и памятные подарки.

Начало общероссийской патриотической акции «Сердце солдатской матери» было дано 29 марта 2018 года с возложения цветов к монументу «Мать» в Мемориальном сквере города Тимашевска Краснодарского края. Этот памятник посвящен гражданскому подвигу Епистинии Степановой, матери девяти сыновей, каждый из которых ушел на фронт во время Великой Отечественной войны и не вернулся.