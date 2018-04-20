Белорусы Мурманской области приглашают на конференцию

21 апреля 2018 года состоится конференция «Государства разные – народы едины», посвященная Дню единения народов России и Белоруссии. Мероприятие организовано Региональной общественной организацией «Объединение белорусов Мурманской области «Радзiма» («Родина») в рамках реализации проекта – победителя конкурса на соискание областных грантов для общественных объединений, общин коренных малочисленных народов Севера - саамов, казачьих обществ Мурманской области, проводимого министерством по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области.

В конференции примут участие представители органов власти, образовательных организаций, национально-культурных общественных объединений Дома Дружбы. Участники конференции рассмотрят исторический, экономический и культурный аспекты взаимоотношений между Россией и Белоруссией. Представители разных национальностей представят свои творческие выступления.

Конференция состоится в 14.00 в Деловом центре «Азимут», конференц-зал №1, 2-й этаж (г. Мурманск, пр. Ленина, 82).

Дополнительная информация по тел. 89021325252, Кравченя Александр Григорьевич.