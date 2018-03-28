Белые шары улетели в небо...

Снежногорцы присоединились к акции памяти жертв в Кемерово.

28 марта в России объявлено днём траура по погибшим в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово. Мурманская область не осталась в стороне от трагедии, которая объединила всех жителей страны. Жители Мурманской области присоединились к памятным акциям.

В Снежногорске взрослые и дети почтили память тех, кто стал жертвой происшествия. Они собрались на площади, где возложили цветы, зажгли свечи и запустили в небо белые шары.