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Мурманская область. Арктика06.07.17 08:13

«Белый шум» заполнит посёлок Чупа

13-16 июля в 400 км от Мурманска пройдёт «Белый шум» - музыкальный eco-art фестиваль, который ежегодно принимает гостей на побережье Белого моря.

Фестиваль проходит ежегодно с 2010 года, традиционно в середине лета (третьи выходные июля) в посёлке Чупа Лоухского района Карелии.

Пространство «Белого шума» наполнено разными событиями: несколько музыкальных сцен (live & electronicmusic, worldmusic, ethno, regge, folk, newage); арт-инсталяции, перфомансы; эко-конференция, пленэр, йога; мастер классы и ярмарка «Handmade»; чайные хижины, «Vegan кафе»; экскурсии по побережью.

Многие заполярные участники приезжают на него не первый раз.

- Мы поедем на «Белый шум» уже третий раз! Каждый год на фестивале есть что-то новое, интересная музыка или необычные практики саморазвития, - рассказала мурманчанка Юлия Иванова.  - Да и сама природа Карелии уникальная. Прекрасный отдых, за одни выходные обогащаешься так, словно потратил месяц на путешествия.

Фестиваль - это огромная площадка для реализации творческого потенциала народов севера и других народов мира в различных современных культурных направлениях. «Белый шум» основан он на принципах гармоничного взаимодействия человека и природы. Мультикультурность и свобода самовыражения дают событию яркий ореол сказочности и самобытности.

Благодаря своей уникальности, «Белый шум» сегодня является ярким представителем событийного туризма в Карелии и вносит свой вклад в развитие посёлка Чупа, рядом с которым он проходит. «Когда развиваемся мы, мы даём новые возможности другим. Это очень важная эстафета», - уверен организатор «Шума» Илья Шкуринский.

 

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