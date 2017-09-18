Бензин залезет к нам в кошелёк через очередное повышение акцизов

Решение дополнительно поднять акцизы на топливо принято на бюджетных совещаниях в правительстве. Произойти повышение должно в два этапа – по 50 копеек за 1 л с 1 января и с 1 июля, пишут «Ведомости». Это существенно большее повышение акцизов, чем предусмотрено Налоговым кодексом: индексация на инфляцию в 4%, т.е. примерно на 30 копеек за 1 л бензина и 23 копеек за 1 л дизельного топлива.

Дополнительные доходы бюджетной системы составят 55-60 млрд рублей, говорят чиновники. Около 60 млрд, оценивает директор Московского нефтегазового центра «EY» Денис Борисов, плюс к тем 25 млрд рублей, которые бюджет получит от индексации акцизов на инфляцию.

Из-за повышения акциза на 50 копеек 1 л топлива в рознице может подорожать на 1,5%, или на 60 копеек, цитирует федеральный чиновник письмо Минэнерго в Минфин и аппарат правительства, а есть ещё рыночные риски роста цен до конца 2017 г. на 2,8 рубля за 1 л. При индексации на инфляцию средняя цена топлива может превысить в 2018 г. психологически важные 40 рубленй. Минэнерго предлагает повышать акцизы 1 апреля и 1 сентября, дополнительные доходы составят 39 млрд рублей.

Могут учесть политические риски накануне выборов и решение пересмотреть, допускает другой чиновник: странно бороться с инфляцией, повышать МРОТ до прожиточного минимума и одновременно принимать решения, которые будут способствовать росту цен.

Срок полного переноса акцизов в цену на АЗС в последние годы варьировался от 1 до 14 месяцев, отмечает Денис Борисов.

Рентабельность переработки очень низкая, повышение акцизов критическим образом касается всех – производители топлива полностью или практически полностью заложат его в стоимость конечной продукции, уверен человек в одной из нефтяных компаний.

Рост акцизов не создает большого риска для инфляции, отмечает главный экономист «ING» Дмитрий Полевой, но то, что правительство в последний момент перед внесением бюджета принимает такое решение, – нехороший знак: лоббистский напор усиливается, любые решения могут быть изменены в любой момент.

Инициатива исходит от Минтранса, которому нужны деньги, в частности, на строительство трассы «Приморское кольцо» в Калининградской области. Другой претендент на деньги – трасса «Таврида» в Крыму.