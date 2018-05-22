Береговые войска и армейский корпус Северного флота выполнили более 750 мероприятий боевой подготовки в зимнем периоде обучения

В ходе зимнего периода обучения подразделения береговых войск и армейского корпуса Северного флота провели более 320 учений с проведением боевых стрельб из стрелкового оружия, ручных и автоматических гранатометов, артиллерийского и зенитно-ракетного вооружения, а также штатного вооружения боевых машин и танков.

Как сообщает пресс-служба СФ, основными мероприятиями боевой подготовки для береговой и сухопутной составляющих Северного флота в зимнем периоде обучения стали лагерные сборы и полевые выходы, ротные и батальонные тактические учения мотострелковых, разведывательных, десантно-штурмовых, зенитных, артиллерийских, саперных и других подразделений. Основные усилия при подготовке личного состава были направлены на обучение и боевое слаживание военнослужащих по призыву. В процессе обучения личный состав получил навыки самостоятельного ведения боя, а также обучался действовать в составе подразделений.

Особый курс подготовки прошли экипажи боевых машин береговых подразделений по совершенствованию навыков вождения в условиях полярной ночи и арктического бездорожья. Военнослужащими выполнено более 430 мероприятий по вождению автомобильной, гусеничной и бронетанковой техники.

Помимо этого, личный состав десантно-штурмовых подразделений Северного флота прошел специальную подготовку на наземных десантных тренажерах. Военнослужащие изучили характеристики, устройство и порядок укладки парашютов, на универсальном тренажере отработали элементы выхода из самолета и приземления. Весь личный состав, проходивший наземную подготовку, получил допуск к выполнению практических прыжков с парашютом.

Военнослужащие десантно-штурмовых и разведывательных подразделений береговых войск и армейского корпуса Северного флота во взаимодействии с экипажами вертолетов Ми-8 объединения военно-воздушных сил и противовоздушной обороны выполнили около 1,4 тысячи прыжков с парашютом на полигонах боевой подготовки в Мурманской области.