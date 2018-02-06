Бесперебойное теплоснабжение должно быть для глав муниципалитетов задачей номер один

Ситуацию с теплоснабжением в Заозёрске предложила обсудить на оперативном совещании в правительстве Мурманской области губернатор Марина Ковтун. Согласно данным мониторинга министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области, на котельной № 53 г. Заозёрска топлива осталось до 18 февраля.

«Доложите, пожалуйста, о конкретных мерах, принимаемых для решения проблемы: заключен ли контракт, кто поставщик, объемы и логистика поставки топлива», – попросила Марина Ковтун, обращаясь к главе администрации муниципального образования ЗАТО г. Заозёрск Валерию Урошлеву.

По словам главы ЗАТО, 15 февраля в муниципалитет поступит первая партия мазута 180 тонн, ещё через три дня вторая – также 180 тонн.

Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области Владимир Гноевский рассказал, что за поставками топлива в Заозёрск ведётся постоянное наблюдение, отслеживается передвижение вагонов с мазутом. В случае сбоев, мазут будет оперативно закуплен в других муниципалитетах региона.

Губернатор напомнила главам администраций муниципальных образований, что бесперебойной теплоснабжение должно быть для них задачей номер один.

«Зима у нас в самом разгаре, к тому же она в этом году достаточно морозная. Не доводите до ЧП», – подчеркнула глава региона.