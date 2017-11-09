Бесперебойный проезд по федеральным дорогам Карелии и Мурманской области будут обеспечивать 190 единиц техники

Для эффективной работы в зимних условиях на федеральных автодорогах Карелии и Мурманской области готовы 36 пескобаз, дорожниками заготовлено 126 тысяч кубометров песка, что составляет 100% от нормы, 30,1 тыс. тонн соли технической и 211 тысяч тонн пескосоляной смеси. Подготовлено 23 места отдыха и обогрева для рабочих и водителей.

В настоящее время движение на федеральных трассах Карелии и Мурманской области осуществляется в штатном режиме. Дорожники контролируют ситуацию, обеспечивая безопасный и бесперебойный проезд транспорта.

На федеральных автодорогах Р-21 «Кола», А-121 «Сортавала», А-119 «Вологда - Медвежьегорск - Автодорога Р-21 «Кола» работает 142 единицы различной дорожной техники, в случае ухудшения погодных условий и дорожной обстановки на федеральные трассы готовы выйти 190 единиц дорожно-эксплуатационной техники.

Водитель, отправляющийся в путь в Карелию и Мурманскую область, всегда может онлайн посмотреть обстановку на дороге и погодные условия, чтобы снег и гололед не застали врасплох на трассе. Актуальная информация с 61 автоматических дорожных метеостанций (АДМС) и 110 постов видеоконтроля (ПВК) доступна для пользователей федеральных автомобильных дорог на сайте ФКУ Упрдор «Кола» (http://fad.karelia.ru) в разделе «Оперативная информация».

Сотрудники Территориального ситуационного центра (ТСЦ) ФКУ Упрдор «Кола» круглосуточно контролируют дорожную обстановку на федеральных дорогах Карелии и Мурманской области.

Телефоны ТСЦ ФКУ Упрдор «Кола»: 8(8142) 444-477, +7-921-800-07-94.