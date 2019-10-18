«Бесплатная» медицина достала: Минтруд собирается до 20 сентября 2020 года выработать предложения по изменению системы оплаты труда в сфере здравоохранения

Минтруд выработает предложения по изменению системы оплаты труда работников сферы здравоохранения до 20 сентября 2020 года. Об этом в пятницу сообщили журналистам в аппарате правительства.

«В части заработной платы в соответствии с поручением Президента Российской Федерации Минтруд России совместно с субъектами Российской Федерации до 30 апреля 2020 года на основании их данных проведёт анализ сложившейся ситуации с целью выработки до 20 сентября 2020 года предложений по изменению отраслевой системы оплаты труда в сфере здравоохранения», - сообщили в секретариате.

В правительстве напомнили, что в рамках модернизации первичного звена здравоохранения работа будет организована по трём направлениям - модернизации центральных и районных больниц, привлечении в первичное звено медицинских кадров и обеспечении достойной заработной платы врачей, пишет ТАСС.

Согласно данным Росстата, более 12% всех зданий первичного звена, центральных районных и районных больниц требуют замены, реконструкции или капитального ремонта, почти половина медицинского оборудования таких организаций изношена, а большинство поликлиник, центральных районных и районных больниц не имеют автомобилей, чтобы выезжать в сельские и отдаленные территории. «Чтобы решить эти проблемы, регионы должны будут до 15 ноября 2019 года провести полную инвентаризацию своей медицинской инфраструктуры первичного звена», - отметили в правительстве.

По информации Минздрава, сейчас в первичном звене занято около 300 тысяч врачей и свыше 1 млн средних медицинских работников. «При этом системе не хватает ещё свыше 150 тысяч медицинских работников», - подчеркнули в правительстве.