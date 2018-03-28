Бесплатная выпивка и закуска могут потянуть на 4 года лишения свободы

В Умбе полицейскими задержан местный житель, подозреваемый в грабеже.

В дежурную часть полиции поступило сообщение от администратора магазина о том, что с витрины торгового зала мужчина открыто похитил алкоголь и скрылся. На место происшествия прибыли сотрудники полиции. Оперативники опросили заявительницу и очевидцев происшествия, они выяснили, что в дневное время подвыпивший мужчина зашёл в магазин, быстрым шагом проследовал к витрине, с которой взял 2 бутылки водки, банку консервов и направился к выходу.

Продавец пыталась остановить злоумышленника, но мужчина убежал. Женщина довольно подробно описала частого посетителя магазина.

В результате оперативно-разыскных мероприятий стражи порядка установили, что грабеж совершил ранее неоднократно судимый за аналогичные преступления житель посёлка Умба. Мужчина был задержан, он признался в совершении преступления, поступок объяснил тем, что он не работает, доходов не имеет, при этом злоупотребляет алкоголем. Похищенное спиртное подозреваемый успел употребить.

В отношении северянина возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.161 УК РФ «Грабеж», избрана мера пресечения - подписка о невыезде. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, максимальное наказание, которое грозит мужчине за совершение открытого хищения имущества - лишение свободы на срок до четырех лет.