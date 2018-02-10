Беспокойная суббота: ДТП на дороге, пожар на судне в доке

Беспокойная суббота выдалась у спасателей. Сегодня в 10 часов 37 минут на пульт дежурной службы «01» поступила информация о дорожно-транспортном происшествии по адресу: автодорога Полярные Зори - Зашеек, где произошло столкновение трёх автомобилей. А чуть позже, в 12.35, на пульт дежурной службы «01» поступила информация о дорожно-транспортном происшествии на автодороге Умба - Кандалакша. Во время ДТП произошло опрокидывание автомобиля на левый бок в кювет. Пожарно-спасательным подразделением производились работы по обозначению зоны проведения аварийно-спасательных работ, осмотру места ДТП на розлив ГСМ, по смыву ГСМ с проезжей части, стабилизации транспортной ситуации, сбору данных.

А в 13.05 спасателям пришлось выезжать на ДТП, произошедшем на дороге г.Кировск - мкр. Кукисвумчорр, в котором столкнулись опять три легковых автомобиля. Пожарно-спасательным подразделением пришлось проводить работы по деблокированию пострадавшего.

Как сообщает ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Мурманской области», сегодня же в 16.15 на пульт дежурной службы «01» поступила информация о возгорании в судне, находящимся в доке. Горит верхняя палуба корабля «Камчатский лосось». От МЧС в ликвидации пожара принимают участие 27 человек личного состава, 8 единиц техники. В настоящее время ведётся тушение. Причины пожара устанавливаются.