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Мурманская область. Арктика20.07.17 14:53

Беспорядки заключённых, произошедшие по сценарию учений, были локализованы сотрудниками спецподразделений регионального УФСИН

В УФСИН России по Мурманской прошло тактико-специальное учение, во время которого отрабатывались действия сил и средств УФСИН и взаимодействующих органов по пресечению массовых беспорядков в исправительном учреждении. В учении, которое прошло на специальной закрытой территории - плацу отдела специального назначения, - приняли участие оперативный штаб УФСИН, сводный отряд УФСИН, отряд специального назначения «Айсберг» УФСИН, а также сотрудники ОМОН и СОБР Управления Росгвардии по Мурманской области.

По легенде мероприятия 10 осуждённых враждующих группировок, проломив ограждения локальных участков, устроили драку. Впоследствии количество участников потасовки увеличилось, и осужденные, вытеснив сотрудников дежурной смены за пределы жилой зоны, вооружились палками, металлическими прутьями и камнями, и стали устраивать завалы, поджоги, выкрикивая угрозы в адрес администрации учреждения.

По тревоге был поднят личный состав Управления и подведомственных учреждений, в район исправительной колонии выдвинулись основные силы и средства УФСИН, спецавтомобили и пожарная техника. Были оповещены взаимодействующие органы.

В переговоры с правонарушителями вступили сотрудники оперативного штаба, попытавшиеся убедить осуждённых прекратить противоправные действия. Поскольку переговоры, согласно сценарию, не дали результатов, оперативный штаб принял решение о проведении специальной операции на территории колонии.

На объект под прикрытием спецтехники были введены силы и средства сводного отряда УФСИН, Росгвардии, проведено блокирование района, охваченного массовыми беспорядками, разбор устроенных завалов. В считанные секунды активные участники беспорядков были локализованы сотрудниками спецподразделений, после чего осужденные подчинились требованиям администрации колонии.

В ходе учения проверялась работа оперативного штаба, отрабатывались первоначальные действия личного состава колонии по пресечению групповых хулиганских действий осужденных, практические действия личного состава сводного отряда и сотрудников ОМОН и СОБР Росгвардии в ходе проведения специальной операции по ликвидации массовых беспорядков. Особый акцент был сделан на слаженности действий личного состава, дежурных служб и подразделений УФСИН и Росгвардии.

Руководитель тактико-специального учения врио начальника УФСИН Дмитрий Фокин отметил, что отработка действий по поставленным задачам прошла успешно, все обучаемые коллективы работали грамотно. Подобные учения позволяют обеспечить повышение профессионального мастерства сотрудников, готовность УФСИН и взаимодействующих силовых структур к действиям при возникновении чрезвычайных обстоятельств в исправительных учреждениях Мурманской области. По окончании учений были подведены итоги мероприятия, дана удовлетворительная оценка слаженным действиям сотрудников, привлекавшимся к учению.

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