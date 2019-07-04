Без дождя нет и дня – погода в Мурманской области

Как сообщает Мурманское УГМС, погоду Мурманской области определяет циклоническая депрессия. В этот период в нашем регионе сохранится тёплая погода. При прохождении атмосферных фронтов будут наблюдаться дожди различной интенсивности, в отдельных районах возможны грозы.

Завтра, 5 июля, будет облачная с прояснениями погода. Небольшой, местами умеренный дождь. Ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +6 +11°, днём +11+16°, на юге области до +20°.