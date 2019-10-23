Без льгот там делать нечего: Минэнерго и Минфин подготовили предложения по стимулирующим мерам по реализации новых проектов Арктики

Минэнерго, Минфин и Минвостокразвития подготовили предложения по стимулирующим мерам для реализации проектов и разработки месторождений в Арктике. Правительство обсуждает льготы для новых месторождений, добычи на шельфе и СПГ-проектов, а также расширение на арктические проекты налога на добавленный доход (НДД). Позиции по этим предложениям согласованы. Об этом журналистам сообщил министр энергетики Александр Новак.

«Совместно Министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики, Министерством энергетики и Минфином эти предложения подготовлены, и они в принципе согласованы, - сказал Новак. - Изменения подготовлены в пять законопроектов. Речь идёт о льготах по новым месторождениям, по налогу на добычу полезных ископаемых и по льготам для СПГ-проектов, по добыче на шельфе. Но более конкретно мы вам скажем после совещания в правительстве, после того, как правительство примет решение».

«У нас нет разногласий (по Арктике). Все предложения, по моей информации, согласованы в рабочем порядке. В том числе и по НДД», - добавил министр. В ближайшее время, по его словам, дополнительные стимулы для освоения Арктики планируется обсудить на уровне вице-премьеров.

В пресс-службе Минэнерго ТАСС сообщили, что вместе с Минвостокразвития и Минфином договорились о поддержке проектов ТЭК в Арктике, при этом один из возможных вариантов - снижение налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ).

«К настоящему времени была проведена большая совместная работа между Минэнерго, Минвостокразвития и Минфином в части обсуждения поддержки проектов в ТЭК Арктики, в том числе добычи на шельфе и суше. Развитие Арктики является приоритетом, для дальнейшей работы и привлечения капитала необходимы адекватные условия. Совместно разработанный комплекс мер позволит достичь этой цели, будет бюджетно эффективен. В этой связи снижение НДПИ - один из возможных вариантов поддержки», - отметили в министерстве.