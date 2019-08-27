«Без любых средств принуждения», или Затянувшиеся пенсионные страдания

Минфин и ЦБ решили отказаться от названия «индивидуальный пенсионный капитал», остальные детали новой системы накопительных пенсий обещают раскрыть через неделю.

Новая накопительная пенсионная система, перейти на которую планировалось в 2020 году, вопреки прежним заявлениям не получит названия индивидуального пенсионного капитала (ИПК). Об этом заявил журналистам заместитель министра финансов Алексей Моисеев, передает корреспондент «РБК». «Я думаю, что мы с Сергеем Анатольевичем (Швецов, первый зампред ЦБ. - Ред.) через неделю объявим во всех деталях. Это не будет называться ИПК. (Как именно), мы объявим», - сказал замминистра.

Замглавы Минфина пояснил, что проект закона о новой системе пенсионных накоплений разработан на основе ранее обсуждавшегося законопроекта об ИПК и может быть объявлен через неделю. «Основная история - будет отказ от любых средств принуждения к вступлению», - заверил Моисеев.

Проведенный экспертами «Левада-центра» опрос показал, что большинство россиян не готовы и не хотят делать дополнительные отчисления в негосударственные пенсионные фонды.