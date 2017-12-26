Без праздников и выходных будут убираться дороги Мурманска

Специалисты ММБУ «Управление дорожного хозяйства» ежедневно обслуживают более 188 км дорог, на городских улицах работают более 100 единиц техники. Это комбинированные дорожные машины, которые чистят и посыпают дороги, шнекороторная установка, предназначенная для переброски снежных валов, грейдеры, погрузчики, самосвалы, гидромолот и маневренные мини-погрузчики.

За истекший зимний период сотрудники предприятия вывезли более 70 тысяч кубометров снега, израсходовано 4700 кубометров пескосоляной смеси.

– Учреждение полностью готово к усиленной работе в случае обильных снегопадов, – отметил директор ММБУ «Управление дорожного хозяйства» Станислав Ланин. – Несмотря на выходные и праздничные дни, уборка будет осуществляться в круглосуточном режиме.

Мурманчанам следует помнить о том, что ответственность за расчистку и посыпку дворовых территорий, уборку и вывоз снега и мусора, ликвидацию наледи и сосулек лежит на управляющих организациях. В случае неудовлетворительной работы можно отправить жалобы на коммунальщиков в управление округа, государственную жилищную инспекцию и даже в прокуратуру.