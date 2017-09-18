Без ругани! Жителя Оленегорска оштрафуют за комментарий, размещённый в соцсети

Прокуратурой г.Оленегорска возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.2 ст.5.61 КоАП РФ, в отношении гражданина А., допустившего оскорбление, т.е. унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме и содержащееся в средствах массовой информации.

В ходе рассмотрения материалов проверки и решения вопроса о возбуждении дела об административном правонарушении установлено, что гр-н А., находясь по месту жительства, используя домашний персональный компьютер, при помощи выхода в сеть «Интернет» осуществил вход под своим аккаунтом в открытую группу «Подслушано в Оленегорске» в социальной сети «ВКонтакте». В указанной группе, им был создан диалог, в котором обсуждались проблемы и жалобы граждан на деятельность ГОБУЗ «ОЦГБ» г.Оленегорска. Гражданином А. был оставлен комментарий в отношении главного врача ГОБУЗ «ОЦГБ» с использованием ненормативной лексики, направленной в адрес руководителя названного учреждения.

Употребление ненормативной лексики и выражений, оскорбляющих человеческое достоинство, в качестве высказываний, выражений либо характеристики личности, в совокупности с их заведомой недействительностью, выходят за рамки культурного общения и норм поведения, являются неэтичными и содержат умысел обидеть, оскорбить и унизить человеческое достоинство, причиняют моральный вред.

Материалы об административном правонарушении в отношении А. направлены прокурором мировому судье для рассмотрения по существу.

Виновному лицу за совершение указанного административного правонарушения грозит административный штраф в размере от трёх до пяти тысяч рублей.