«Без тенденций» - в МАГУ открывается выставка графического дизайна

11 сентября в 16.00 в МАГУ в арт-галерее «Отпечаток» состоится открытие выставки «Без тенденций». В экспозиции представлены творческие работы студентов факультета Искусств и сервиса Мурманского арктического государственного университета и профессионалов в области графического дизайна. Выставка посвящена Дню графического дизайна.

В программе мероприятия – встреча студентов с профессионалами графического дизайна и награждение участников.

На открытии выставки также состоится презентация стратегического проекта «Креативный город – территория развития» программы развития Мурманского арктического государственного университета как регионального опорного вуза.