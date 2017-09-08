Мурманская область. Арктика08.09.17 14:07
«Без тенденций» - в МАГУ открывается выставка графического дизайна
11 сентября в 16.00 в МАГУ в арт-галерее «Отпечаток» состоится открытие выставки «Без тенденций». В экспозиции представлены творческие работы студентов факультета Искусств и сервиса Мурманского арктического государственного университета и профессионалов в области графического дизайна. Выставка посвящена Дню графического дизайна.
В программе мероприятия – встреча студентов с профессионалами графического дизайна и награждение участников.
На открытии выставки также состоится презентация стратегического проекта «Креативный город – территория развития» программы развития Мурманского арктического государственного университета как регионального опорного вуза.
Комментарии
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-Нам интересно Ваше мнение06.09.17: Свыше 52% россиян готовы переехать на Дальний Восток при условии, что будет жильё и зарплата свыше 50 тысяч рублей, сообщает ВЦИОМ. А вы готовы на таких условиях поменять Крайний Север на Дальний Восток?Проголосовало: 265 человек
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Последние комментарии
RostiK
08.09.17 14:03
Не перевелись сумасшедшие в Госдуме? Надо для себя чётко уяснить, если эти бешеные люди уберут из мавзолея Ленина, потом начнут сносить его памятники, потом памятники его соратников, потом памятники
Акакий Акакиевич
08.09.17 11:34
А они знают, что будет в стране через пять-десять лет? Мне кажется, что это всё пустые игры, сегодня у людей нет будущего, как в этих условиях можно просчитать пенсию. Любые механизмы не будут работат
Комментарий к новости:Пенсионные страдания: авторегистрацию собираются заменить на ИПК
Игорь В.
08.09.17 10:15
Хрен редьки не слаще - на пенсию надо копить самому, да и то подальше от государства её надо прятать.
Комментарий к новости:Пенсионные страдания: авторегистрацию собираются заменить на ИПК
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