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Мурманская область. Арктика03.11.17 12:10

Безбарьерная среда для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья сформирована в 6 образовательных организациях региона

Реализация плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг социальной инфраструктуры Мурманской области стала одним из вопросов, рассмотренных сегодня на заседании регионального правительства под руководством губернатора Марины Ковтун. Доклад на эту тему представил министр социального развития Сергей Мякишев.

Как отметил глава социального ведомства, цель «дорожной карты» - поэтапное формирование безбарьерной среды для инвалидов, причем этот документ, принятый в 2015 году, требует постоянной корректировки. Так, в 2016 году количество её показателей было увеличено с 15 до 53, а срок действия продлен до 2030 года. Работа над содержанием «дорожной карты» велась и в течение всего 2017 года.

«Продолжает работать диспетчерская служба для инвалидов по слуху, за 9 месяцев она обработала 659 обращений. Более 1,3 тыс. специалистов подведомственных учреждений прошли инструктирование по особенностям работы с инвалидами, 12 представителей органов местного самоуправления в ноябре получат возможность обучиться навыкам сурдоперевода. По линии нашего ведомства в 2017 году в рамках «дорожной карты» обеспечены субтитрами 344 новостных программы ГТРК «Мурман», в эфире «Радио России-Мурманск» вышло 178 выпусков различных аудиороликов, направленных на формирование толерантного отношения населения к проблемам инвалидности», - сообщил министр.

Как отмечалось в докладе, в рамках «дорожной карты» идут изменения в системе образования. Условия для инклюзивного образования детей-инвалидов созданы в 38 общеобразовательных организациях. Безбарьерная среда для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья сформирована в 6 образовательных организациях. В 2017 году работы ведутся еще в двух колледжах – Кольском транспортном и Ковдорском политехническом. Кроме того, универсальная доступная среда будет создана в 6 организациях дополнительного образования детей. Становятся доступными и областные объекты здравоохранения и спорта. Также проводятся мероприятия по трудоустройству незанятых инвалидов, повышения доступности для них транспортной инфраструктуры и жилого фонда.

«Подготовлена и в марте утверждена новая редакция «дорожной карты», куда дополнительно включены 34 мероприятия. Таким образом, общее количество показателей «дорожной карты» на сегодняшний день достигло 62, а мероприятий – 112. Исполнение мероприятий «дорожной карты» находится в зоне внимания общественных организаций инвалидов, замечания общественников рассматриваются на заседаниях рабочей группы Совета по делам инвалидов при Губернаторе Мурманской области», - подчеркнул Сергей Мякишев.

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