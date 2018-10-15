Ученые рекомендуют прекратить промысел мойвыВ Мурманске фиксируются температурные рекорды
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика15.10.18 09:22

Бездомные животные будут признаны муниципальной собственностью

Предстоящие изменения в закон Мурманской области «О содержании животных» стали темой для обсуждения на оперативном совещании в правительстве региона, которое провел первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин. О работе в этом направлении рассказала заместитель председателя регионального комитета по ветеринарии Виктория Гомерова.

Так, информация о предстоящих изменениях регионального законодательства в части безвозвратного отлова безнадзорных животных доведена до руководителей муниципальных образований. Теперь муниципалитетам предстоит проработать вопрос определения порядка розыска владельцев безнадзорных животных и приема безнадзорных животных в муниципальную собственность.

Кроме того, проект постановления Правительства Мурманской области «О внесении изменений в порядок и методы, применяемые при регулировании численности безнадзорных животных» представлен зоозащитным организациям региона – свои предложения представители организаций могут направить до 18 октября.

Первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин дал поручение профильному комитету учесть все мнения и в кратчайшие сроки проработать окончательный проект изменений в порядок и методы регулирования численности безнадзорных животных, а также в порядок расходования субвенций, предоставляемых муниципалитетам на осуществление полномочий по отлову и содержанию безнадзорных животных.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаСтирают белые пятна с карты шельфовой зоны арктических морей
-ФоторепортажМурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флотаВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККА
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«В начале был порт». Документальный фильм (6+)«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народ
-Политбарометр
Подробнее8 кандидатов на одно место
-Слово не воробей...НЕРАЗБЕРИХА ПРОИСХОДИТ В ГОЛОВАХ
-Ходят слухи…Кто на новенького?
-

Последние комментарии

Юлия
14.10.18 14:59
Здравствуйте! Мусор каких габаритов обязаны вывозить мусорщики (мы выставили 2 тумбочки к двери мусоропровода, мусорщик сказал, что не обязан их вывозить)? Отдельного договора с мусор вывозящей компа
Комментарий к новости:Что управляющая компания обязана делать бесплатно?
Ганус Наталья Николевна, пенсионерка, филолог по образованию (выпускница МГПИ).
14.10.18 00:33
Я, как мать, бабушка, педагог, передаю от своего имени и имени своих экс- коллег по работе и общей борьбе слова сочувствия и поддержке пострадавшей девочке-подростку и её родителям (законным представ
Комментарий к новости:Ужасающий случай подростковой жестокости произошел в Мурманске
Ганус Наталья Николаевна, молодая пенсионерка.
14.10.18 00:00
Символ Всероссийского военно-патриотического общественного движения (ВВПОД) Юнармия чем-то напоминает орла на заставке немецкого пропагандистского киножурнала времён Второй мировой войны «Немецкое еж
Комментарий к новости:Долг настоящего мужчины – защищать свою Родину
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
-Скоро в эфире19:00«Международные новости». Информационная программа (12+)19:30Новости. Информационная программа (12+)20:00«Коммунальный детектив». Тематическая программа (12+)
-PRO ДеньгиНа АЗС Мурманской области упорно держат цены на бензин на одном уровне-PRO ВалютуОфициальный курс доллара снизился на 22 копейки, евро - на 45-PRO ЭнергетикуВ пятницу генеральный директор ПАО «МРСК Северо-Запада» Артём Пидник посетил Мурманскую область-PRO ЖКХВ Мурманской области продолжает работу «горячая линия» по вопросам начала отопительного сезона-PRO Нефть и газСтирают белые пятна с карты шельфовой зоны арктических морей-PRO ЗаконыНаше поколение будет жить при модернизированном расчёте пенсий
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
21.09.18: Как сообщает ВЦИОМ, более трети россиян, 39 процентов, верят в то, что есть безвредные виды алкоголя. Ещё год назад людей с таким мнением было 15 процентов. Как Вы думаете, с чем это связано?Проголосовало: 299 человек
© 2009 - 2018
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН». Карта расположения редакции
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика