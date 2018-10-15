Бездомные животные будут признаны муниципальной собственностью

Предстоящие изменения в закон Мурманской области «О содержании животных» стали темой для обсуждения на оперативном совещании в правительстве региона, которое провел первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин. О работе в этом направлении рассказала заместитель председателя регионального комитета по ветеринарии Виктория Гомерова.

Так, информация о предстоящих изменениях регионального законодательства в части безвозвратного отлова безнадзорных животных доведена до руководителей муниципальных образований. Теперь муниципалитетам предстоит проработать вопрос определения порядка розыска владельцев безнадзорных животных и приема безнадзорных животных в муниципальную собственность.

Кроме того, проект постановления Правительства Мурманской области «О внесении изменений в порядок и методы, применяемые при регулировании численности безнадзорных животных» представлен зоозащитным организациям региона – свои предложения представители организаций могут направить до 18 октября.

Первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин дал поручение профильному комитету учесть все мнения и в кратчайшие сроки проработать окончательный проект изменений в порядок и методы регулирования численности безнадзорных животных, а также в порядок расходования субвенций, предоставляемых муниципалитетам на осуществление полномочий по отлову и содержанию безнадзорных животных.