Безопасность - превыше всего!

Даже летом, когда Мурманск наполовину пустеет, нельзя забывать про безопасность дорожного движения. Особенно, это актуально сейчас, в период больших работ по ремонту дорог. О том, как обстоят дела с аварийностью в нашем регионе, сегодня, 19 июля, в 12.00 в прямом эфире программы «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» расскажет наш гость - начальник Управления ГИБДД УМВД России по Мурманской области Алексей Тарунин.

Слушайте радио «RECORD», смотрите «Арктик-ТВ» - сегодня в полдень!

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Ответы на Ваши вопросы прозвучат в прямом эфире.