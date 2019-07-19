Мурманская область. Арктика19.07.19 07:00
Безопасность - превыше всего!
Даже летом, когда Мурманск наполовину пустеет, нельзя забывать про безопасность дорожного движения. Особенно, это актуально сейчас, в период больших работ по ремонту дорог. О том, как обстоят дела с аварийностью в нашем регионе, сегодня, 19 июля, в 12.00 в прямом эфире программы «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» расскажет наш гость - начальник Управления ГИБДД УМВД России по Мурманской области Алексей Тарунин.
Слушайте радио «RECORD», смотрите «Арктик-ТВ» - сегодня в полдень!
Присоединяйтесь к разговору, мы ждём ваши вопросы, оценки и предложения сегодня с 12.00 до 12.30 по телефону 99-45-45. Отправляйте месседжи в «Telegram», «Viber», «WhatsApp» 8(921) 708-2006.
Ответы на Ваши вопросы прозвучат в прямом эфире.
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