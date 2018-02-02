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Мурманская область. Арктика02.02.18 08:10

Безопасность мореплавания при управлении Севморпутем «в глубоких консультациях»

Вопросы безопасности мореплавания при формировании новой структуры для управления Северным морским путем (СМП) должен курировать Минтранс РФ. Такое мнение высказал журналистам замминистра транспорта Виктор Олерский на церемонии начала строительства международного морского терминала в городе Пионерский под Калининградом.

По его словам, окончательных решений по участию Минтранса в реализации проекта Северного морского пути пока не принято. «Никаких решений не принято, это поправки в законодательстве, простым каким-то решением руководителя не передать полномочия из Минтранса Росатому. То есть мы в глубоких консультациях и, надеюсь, что найдём приемлемое решение. По крайней мере, мы считаем, что вопросы безопасности мореплавания должны точно остаться за Министерством транспорта», - сказал Олерский.

Ранее Олерский говорил, что Минтранс представит альтернативные предложения по выбору структуры для развития СМП.

Ранее сообщалось,  что президент РФ Владимир Путин согласился с предложением премьер-министра Дмитрия Медведева передать «Росатому» функции по администрированию и развитию СМП. Согласно сведениям издания, госкорпорация будет отвечать за судоходство, навигацию, порты и энергетику СМП и может получить часть активов, подведомственных Минтрансу, например портовую инфраструктуру Арктики и ледоколы Росморпорта, а также отвечающее за судоходство ФКУ «Администрация СМП». При этом ряд источников «Коммерсанта» говорил, что альтернативная идея арктического федерального агентства также вызвала положительную реакцию президента. Выступая на форуме «Арктика - территория диалога», Путин поручил правительству проработать вопрос о создании отдельной структуры, ответственной за развитие Севморпути.

Олерский говорил, что Минтранс предлагает объединить администрацию и Гидрографическое предприятие под единой вывеской - «Администрация Севморпути» - и расширить функции нового ведомства в сторону оказания услуг судовладельцам, флоту и иным пользователям СМП.

Помощник президента РФ Игорь Левитин считает, что структура, которая будет курировать развитие СМП, должна включать не только организации, подведомственные Минтрансу, но и представителей субъектов РФ, а также оперативных служб.

 

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