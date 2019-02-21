Безопасность на производстве – в помощь нам Ксения Зинатуллина
Сегодня, 21 февраля, в 12.00 настраивайте свои радиоприёмники на 102fm, а телевизоры - на телеканал «Арктик-ТВ»!
Что делать, если с работником произошёл несчастный случай на производстве, как в нашем регионе обстоят дела с условиями охраны труда? Об этом и многом другом вы узнаете в новом выпуске программы «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD». Гостем студии станет Ксения Зинатуллина, заместитель председателя комитета по труду и занятости населения Мурманской области.
Слушайте радио «RECORD», смотрите «Арктик-ТВ» - сегодня в полдень!
Присоединяйтесь к разговору, мы ждём ваши вопросы, оценки и предложения сегодня с 12.00 до 12.30 по телефону 99-45-45. Отправляйте месседжи в «Telegram», «Viber», «WhatsApp» 8(921) 708-2006.
Ответы на Ваши вопросы прозвучат в прямом эфире.