Безопасность проведения Дня знаний и единого дня голосования в Мурманской области будет обеспечена

Губернатор Марина Ковтун провела совместное заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба Мурманской области. В преддверии Дня знаний и единого дня голосования в центре внимания участников заседания был вопрос о мерах по обеспечению безопасности их подготовки и проведения.

О состоянии оперативной обстановки в сфере противодействия терроризму в преддверии важных мероприятий, связанных с большим скоплением людей, доложили представители силовых структур, администрации города Мурманска и избирательной комиссии Мурманской области.

Как отмечалось в докладах, обстановка в Мурманской области остается относительно стабильной. Проводимые оперативно-розыскные мероприятия позволят обеспечить безопасное проведение Дня знаний и единого дня голосования в Мурманской области.

Кроме того, в ходе заседания были рассмотрены вопросы антитеррористической защищенности, а также реализации мер по предупреждению терроризма на транспорте.