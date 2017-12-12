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Мурманская область. Арктика12.12.17 08:20

Безопасность точек продажи пиротехники берёт на контроль «Единая Россия»

В Мурманской области 11 декабря в рамках реализации партийного проекта «Народный контроль» стартовал мониторинг точек продажи пиротехнических изделий. Общественные контролеры совместно с представителями государственного пожарного надзора посетили один из магазинов областного центра, где продается пиротехника.

«Наша главная задача – постараться не допустить, чтобы новогодние праздники северян были омрачены  печальными последствиями из-за использования некачественной пиротехники, - отметил руководитель мониторинговой группы «Честная цена», депутат Мурманской областной Думы, член фракции партии «Единая Россия» Юрий Шадрин. – Это самый первый рейд. Уже есть и положительные, и отрицательные впечатления. Из положительных: радует, что практически полностью исчезла продукция, скажем так, с «иероглифами» на упаковке. Сейчас все изделия, которые мы посмотрели, имеют название на русском языке, и, что ещё более важно, инструкцию по применению также на русском языке. В то же время есть и замечания. Например:  кладовые помещения, где хранится продукция, должны быть отделены противопожарной дверью или переборкой.  Здесь этого нет. Обогревательный прибор расположен в нескольких сантиметрах от взрывоопасного товара. Это – прямая угроза, причём в первую очередь – для самих продавцов. Не нашли плана эвакуации и каких-либо инструкций на случай непредвиденных ситуаций».

«Хочу ещё раз подчеркнуть, - продолжил Шадрин. – Это наш первый рейд. Сегодня мы ограничимся замечаниями по поводу обнаруженных нарушений, которые передадим руководству торговой точки. Но очень скоро здесь пройдёт повторный рейд, и если в ходе проверки обнаружится, что нарушения не были устранены, тогда уже будем предпринимать соответствующие меры».

Председатель регионального Общественного совета по партийному проекту «Народный контроль», председатель Мурманского регионального отделения «Объединения потребителей России», член партии Денис Лашин, комментируя итоги рейда, порекомендовал северянам с большой осторожностью выбирать и покупать пиротехнику.

«Если приобретаете пиротехническое изделие, пожалуйста, внимательно разберитесь, что оно из себя представляет: посмотрите, есть ли у него руководство к эксплуатации, попросите продавца представить товаросопроводительную документацию, документы по сертификации соответствия. Приобретайте именно те изделия, реализация которых разрешена законодательно, - сказал он. – Правильно выбирайте место для использования изделий -  не более 50 метров от жилых домов. Особенно внимательно следите за тем, чтобы такую продукцию не покупали и не пытались использовать дети».

В ходе мониторинга, который продлится до 25 декабря, сторонники «Единой России», члены регионального Общественного совета по партийному проекту «Народный контроль» проверят точки продажи пиротехники в различных муниципальных образованиях области. По результатам рейдов будут оформлены обходные листы объектов, осуществлена их фото-фиксация.

 

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