Современный город представляет собой сложную многоуровневую структуру. Для контроля работы всех городских систем, обеспечения безопасности каждого жителя и всех уязвимых точек городской инфраструктуры, получения и архивирования информации обо всех важных событиях и оперативного предоставления этой информации всем заинтересованным службам реализуется программа построения и развития комплекса «Безопасный город».

По замыслу концепции разработанной МЧС России, целью реализации программы является повышение уровня общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания. Происходить это должно за счет улучшения координации деятельности сил и ответственных служб.

Напомним, что в стране уже внедряются системы экстренного реагирования «112», городского фото- и видеонаблюдения и другие программы безопасности. Все они, согласно концепции, должны быть интегрированы и использованы максимально эффективно. Другими словами, «Безопасный город» призван объединить существующие системы обеспечения безопасности.