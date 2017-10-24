Безработная северянка нашла банковскую карту с ПИН-кодом и сняла с нее деньги

В дежурную часть полиции обратился 38-летний житель Кандалакши с сообщением о том, что неустановленное лицо похитило 34 тысячи рублей с его банковской карты. Сотрудники полиции выяснили, что накануне он потерял кошелек, в котором находилась банковская карта. Утром мужчина решил заблокировать карту и обнаружил, что со счета карты сняты денежные средства.

В течение суток сотрудниками уголовного розыска была задержана безработная, ранее не судимая 20-летняя жительница Кандалакши, которая позже призналась в совершении кражи денежных средств. Подозреваемая рассказала полицейским, что нашла на улице кошелек и решила его присвоить. Изучив содержимое кошелька, девушка увидела внутри банковскую карту и ПИН-код. Воспользовавшись этим, злоумышленница отправилась в ближайший в банкомат, где обналичила денежные средства с карты. Часть денежных средств женщина потратить не успела, банковская карта и 11 тысяч рублей были изъяты полицейскими.

По факту кражи в отношении северянки возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. В отношении женщины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.