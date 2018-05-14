Безработного северянина полицейские задержали за хранение наркотиков

Наркополицейским Мурманска стало известно о причастности ранее не судимого жителя поселка Мурмаши 1980 года рождения к незаконному обороту наркотиков. Безработного северянина оперативники областного управления наркоконтроля задержали на проспкте Ленина и доставили в отдел полиции.

В ходе личного досмотра у мужчины был обнаружен и изъят пакетик с предположительно запрещенным веществом. Экспертиза показала, что мурмашинец хранил 9,09 грамма амфетамина. Мужчина признался, что запрещенное вещество приобрел для личного употребления.

По факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет лишения свободы. Подозреваемый заключен под стражу.