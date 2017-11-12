Безработные из Снежногорска решили поправит своё материальное положение, украв электрокабель

В дежурную часть отдела полиции Снежногорска с заявлением о хищении электрического кабеля на сумму около 40 тысяч рублей обратилась руководство строительного предприятия. По словам заявителей, злоумышленники обрезали электропровод на территории строящейся подстанции возле Снежногорска.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Полицейские выяснили, что кража с территории была совершена путем свободного доступа. В ходе специальных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали трёх подозреваемых.

Два жителя Снежногорска признались в содеянном, рассказав полицейским, что не имеют постоянного места работы, поэтому нуждаются в деньгах. Похищенное имущество они успели сдать в пункт металлоприёма, расположенный в Полярном.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, по факту возбуждено уголовное дело в соответствии с признаками состава преступления, предусмотренными ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Северяне находятся под подписками о невыезде.