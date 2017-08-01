Безработный мурманчанин решил зарабатывать на жизнь мелкими хищениями

В ОП № 2 УМВД России по г.Мурманску в начале июля текущего года поступили сообщения от администрации одной из торговых сетей о том, что в двух магазинах сети в Ленинском округе областного центра неустановленным лицом совершены кражи. В одном случае неизвестный мужчина похитил из торгового зала товары на сумму 1365 рублей. На следующий день похожая кража произошла в другом магазине сети, неизвестный мужчина похитил товары на общую сумму 3109 рублей.

Сотрудники полиции изъяли видеозаписи с камер наблюдения магазинов, опросили свидетелей и работников торговых заведений.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 2 УМВД России по г. Мурманску установили, что хищения совершил ранее судимый за имущественные преступления безработный житель областного центра 1988 года рождения. В октябре прошлого года он был привлечен к административной ответственности по ст. 7.27 КоАП РФ за совершение мелкого хищения. Мужчину вызвали в отдел полиции для дачи показаний.

Злоумышленник признался в содеянном и пояснил, что украл товары с целью их дальнейшей продажи, а также для собственного использования.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, по обоим фактам в отношении мурманчанина дознавателем ленинского отдела полиции городского управления МВД России возбуждены уголовные дела по ст. 158.1 УК РФ «Мелкое хищение, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию». Максимальное наказание за преступление – лишение свободы на срок до 1 год. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.